Ошибка преобразования
Что-то пошло не так, преобразовать файл не удалось.
Повторите попытку или отправьте нам номер ошибки преобразования вместе с кратким описанием того, что вы пытались сделать.
Номер ошибки преобразования:
Эл. почта: time2help@img2go.com
Ошибка
Извините, срок действия ссылки на скачивание истёк.
Файл удалён
Файл удалён с наших серверов, теперь его нельзя открыть или скачать.
Вы можете вернуться на главную страницу IMG2Go.
Теперь файл весит
Попробуйте сжать файл снова с разными настройками.
Файлы стали больше. Попробуйте функцию сжатия, чтобы уменьшить файлы.
Подождите, пожалуйста, ваш файл обрабатывается
Редактировать файл дальше
×
Примечание: некоторые файлы больше нельзя сжать.
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Информация:
Выберите хотя бы один файл.
×
Информация:
Эта функция недоступна для группы файлов.
×
Информация:
Можно выбрать не более 50 файлов.
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Внимание:
Произошла ошибка. Попробуйте позже.
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Внимание:
Чтобы скачать архив ZIP, выберите хотя бы один файл.
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Внимание:
На сегодня мы можем заархивировать до 400 файлов.
Пока преобразование не завершилось, воспользуйтесь дополнительными возможностями:
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Не спешите. Страница результатов преобразования обновится автоматически.
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Нажмите на кнопку ниже, чтобы получить уведомление о завершении преобразования.
Если вы хотите всегда получать уведомления о завершении преобразования, откройте кабинет пользователя.
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Информация
При преобразовании файлов возникли проблемы. Возможно, были преобразованы не все файлы.
Следующие файлы невозможно преобразовать: